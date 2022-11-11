Виктор Попов из Гатчинского района отпраздновал 100-й юбилей

Виктор Михайлович Попов из поселка Сиверский в Гатчинском районе отметил свой 100-й день рождения 10 ноября. Он прошел Великую Отечественную войну, работал в Челябинской области, а затем вернулся на малую родину, где трудился на заводах до выхода на пенсию.

Виктор Михайлович Попов родился в Петрограде 10 ноября 1922 года в многодетной семье рабочих. Семья переехала в Сиверский, где Виктор Михайлович окончил техническую школу и работал на паркетном лесопильном заводе.

В ходе Великой Отечественной войны служил рядовым в 189 стрелковой Кингисепиской краснознаменной дивизии, 75 отдельной истребительной противотанковой дивизии и 350 отдельном батальоне связи. Награжден Орденом Красной звезды, Орденом Славы III степени, Орденом Великой Отечественной войны II степени, Медалью за Отвагу, Медалью за боевые заслуги, Медалью за Победу над Германией и Медалью Жукова.

С поздравлением к юбиляру обратилась Администрация Гатчинского района:

«Такие люди для нас являются образцом мужества и патриотизма, жизнестойкости и самоотверженного труда во благо родного Отечества. От всей души желаем Виктору Михайловичу и его близким крепкого здоровья, мира и добра!», – написали в администрации