Виктор Попов из Гатчинского района отпраздновал 100-й юбилей

Автор: Сергей Агутин
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Виктор Михайлович Попов из поселка Сиверский в Гатчинском районе отметил свой 100-й день рождения 10 ноября. Он прошел Великую Отечественную войну, работал в Челябинской области, а затем вернулся на малую родину, где трудился на заводах до выхода на пенсию.

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Фото: Администрация Гатчинского района

Виктор Михайлович Попов родился в Петрограде 10 ноября 1922 года в многодетной семье рабочих. Семья переехала в Сиверский, где Виктор Михайлович окончил техническую школу и работал на паркетном лесопильном заводе.

В ходе Великой Отечественной войны служил рядовым в 189 стрелковой Кингисепиской краснознаменной дивизии, 75 отдельной истребительной противотанковой дивизии и 350 отдельном батальоне связи. Награжден Орденом Красной звезды, Орденом Славы III степени, Орденом Великой Отечественной войны II степени, Медалью за Отвагу, Медалью за боевые заслуги, Медалью за Победу над Германией и Медалью Жукова.

С поздравлением к юбиляру обратилась Администрация Гатчинского района:

«Такие люди для нас являются образцом мужества и патриотизма, жизнестойкости и самоотверженного труда во благо родного Отечества. От всей души желаем Виктору Михайловичу и его близким крепкого здоровья, мира и добра!», – написали в администрации
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