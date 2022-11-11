Фото: краснокнижный лишайник заметили в Нижне-Свирском заповеднике

В Нижне-Свирском заповеднике заметили лишайник с необычным узором на слоевище — лобария легочная. Растение занесено в Красную книгу России.

Лобария легочная обитает в лиственных и смешанных лесах на коре старых и средневозрастных деревьев, чаще всего осины. Раньше лишайник был широко распространен в Европе, но сейчас из-за загрязнения воздуха является вымирающим видом. Лобария занесена в Красные книги Беларуси, Литвы и Польши.

Фото: vk.com/n_svirsky