Фото: краснокнижный лишайник заметили в Нижне-Свирском заповеднике

В Нижне-Свирском заповеднике заметили лишайник с необычным узором на слоевище — лобария легочная. Растение занесено в Красную книгу России.
Лобария легочная обитает в лиственных и смешанных лесах на коре старых и средневозрастных деревьев, чаще всего осины. Раньше лишайник был широко распространен в Европе, но сейчас из-за загрязнения воздуха является вымирающим видом. Лобария занесена в Красные книги Беларуси, Литвы и Польши.
Фото: vk.com/n_svirsky
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