Фото: краснокнижный лишайник заметили в Нижне-Свирском заповеднике

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Нижне-Свирском заповеднике заметили лишайник с необычным узором на слоевище — лобария легочная. Растение занесено в Красную книгу России.

Лобария легочная обитает в лиственных и смешанных лесах на коре старых и средневозрастных деревьев, чаще всего осины. Раньше лишайник был широко распространен в Европе, но сейчас из-за загрязнения воздуха является вымирающим видом. Лобария занесена в Красные книги Беларуси, Литвы и Польши.

Фото: краснокнижный лишайник заметили в Нижне-Свирском заповеднике Нижне-Свирский заповедник, лишайник, Ленобласть, Красная книга России
Фото: краснокнижный лишайник заметили в Нижне-Свирском заповеднике Нижне-Свирский заповедник, лишайник, Ленобласть, Красная книга России
Фото: краснокнижный лишайник заметили в Нижне-Свирском заповеднике Нижне-Свирский заповедник, лишайник, Ленобласть, Красная книга России
Фото: краснокнижный лишайник заметили в Нижне-Свирском заповеднике Нижне-Свирский заповедник, лишайник, Ленобласть, Красная книга России
Фото: vk.com/n_svirsky
Вам будет интересно
Видео: многодетная медвежья семья из Нижне-Свирского заповедника вновь в полном составе
Хорошие новости! Многодетная медвежья семья. из Нижне-Свирского заповедника вновь в полном составе – все четыре медвежонка гуляют вместе с мамой. Видео: Нижне-Свирский...
02.11.2022 173
Автор