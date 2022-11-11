В этот день злоумышленники применили новые схемы обмана.

11 ноября — Всемирный день шоппинга «Черная пятница», когда можно приобрести многие вещи по скидке. Такое событие не прошло мимо мошенников, которые решили опробовать на петербуржцах новые махинации.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, злоумышленники начали создавать еще больше фишинговых сайтов, имитирующих брендовые магазины, после чего стали массово рассылать жителям Северной столицы «сверхвыгодные» предложения. Переход по таким ссылкам чреват утечкой данных с устройства, с которого он был выполнен.