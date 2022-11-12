Об этом она сказала, представляя Сергея Швецова в качестве спикера пленарной сессии.

Глава Центрального России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас будущее «как никогда туманно». Ее слова передает РИА Новости.

Глава ЦБ на форуме Finopolis в ходе представления спикеров пленарной сессии напомнила о «туманном» будущем. Набиуллина, представляя председателя набсовета Московской биржи Сергея Швецова, отметила, что в Центральном банке он выступал как внутренний футуролог и визионер. Она отметила, что в данный момент, когда будущее «как никогда туманно», по нему особенно скучает коллектив ЦБ. Набиуллина также отметила, что не знает человека, который бы мог генерировать больше идей, чем Сергей Швецов.

Напомним, в марте этого года Сергей Швецов покинул пост первого заместителя председателя Банка России. Тогда же с должности заместителя ушел Дмитрий Скобелкин.