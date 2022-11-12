Суд разрешил россиянам требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Суд разрешил требовать компенсацию, если во дворе у соседей громко лают собаки.

Российский кассационный суд общей юрисдикции разрешил россиянам требовать компенсацию, в случае, если в соседнем дворе громко лают собаки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из женщин обратилась в суд, так как две соседские собаки круглосуточно лаяли. Громкий лай мешал ее детям заниматься и нормально спать, а сама женщина страдала от головных болей. В иске она потребовала выплатить ей моральную компенсацию, однако суд отказал в удовлетворении иска. Это связано с тем, что держать собак на собственном участке закон не запрещает.

В кассационном же суде признали, что моральная компенсация должна быть выплачена. Несмотря на то, что собак на своем участке держать не запрещается, громкий лай нарушает права людей на отдых.

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В связи с этим решением дело липчанки было отправлено на пересмотр для определения размера моральной компенсации.