Порывистый ветер и теплая погода ожидаются в Ленобласти в субботу

В течение дня не обойдется без осадков.

По информации синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 12 ноября, на территории Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +8…+13 градусов. Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть умеренно, местами порывы будут сильными.

Атмосферное давление будет повышаться.