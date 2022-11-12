Порывистый ветер и теплая погода ожидаются в Ленобласти в субботу

В течение дня не обойдется без осадков.
По информации синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 12 ноября, на территории Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.
Воздух прогреется до +8…+13 градусов. Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть умеренно, местами порывы будут сильными.
Атмосферное давление будет повышаться.
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07.11.2022 2018