В Петербурге подросток выпрыгнул со второго этажа в попытке скрыться от полицейских

В настоящее время школьник находится в реанимации.
Как сообщили в правоохранительных органах Петербурга, утром, 11 ноября, к мальчику домой пришла сотрудник полиции по заявлению матери о побоях. Испугавшись полицейской, школьник решил покинуть квартиру спрыгнув со второго этажа дома на Большеохтинском проспекте.
В итоге ученик 9-го класса был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Среди прочего у парня зафиксировали отравление неизвестным веществом.
Подросток находится на домашнем обучении, проживает в неполной семье. Состоит на учёте в ОДН. Подробности случившегося выясняются.
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09.11.2022 160