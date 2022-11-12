В Петербурге подросток выпрыгнул со второго этажа в попытке скрыться от полицейских

В настоящее время школьник находится в реанимации.

Как сообщили в правоохранительных органах Петербурга, утром, 11 ноября, к мальчику домой пришла сотрудник полиции по заявлению матери о побоях. Испугавшись полицейской, школьник решил покинуть квартиру спрыгнув со второго этажа дома на Большеохтинском проспекте.

В итоге ученик 9-го класса был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Среди прочего у парня зафиксировали отравление неизвестным веществом.

Подросток находится на домашнем обучении, проживает в неполной семье. Состоит на учёте в ОДН. Подробности случившегося выясняются.