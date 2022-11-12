Большинство россиян отправятся зимой на пляжный отдых

Более половины российских туристов зимой планируют отдыхать в Египте, Таиланде и Арабских Эмиратах.
Наиболее популярным направлением зимой стал Египет. Туда хотят поехать 18% туристов. Немного от него отстает Таиланд, куда собираются 17%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru.
Четвертое место занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 16%. По данным результатов исследования, вместе они занимают 51%.
Среди российских курортов популярнее всех Красная Поляна. Туда приобрели туры 26% тех, кто запланировал поездки по стране.
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07.11.2022 2052