Кингисеппские мамы могут пройти медосмотр в рамках городской акции

Автор: Александр Селиванов
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Медики ждут многодетных мам, матерей-одиночек и воспитывающих детей-инвалидов женщин.

Кингисеппские мамы могут пройти медосмотр в рамках городской акции медики, Кингисепп, здоровье, женщины
Кингисеппские мамы могут пройти медосмотр в рамках городской акции медики, Кингисепп, здоровье, женщины
Кингисеппские мамы могут пройти медосмотр в рамках городской акции медики, Кингисепп, здоровье, женщины

По информации паблика администрации Кингисеппа в соцсети «ВКонтакте», в районе и городе стартовали медосмотры для женщин в рамках акции «Мамы в фокусе внимания».

В субботу, 12 ноября, с самого утра принимают многодетных мам, матерей-одиночек и воспитывающих детей-инвалидов женщин для профилактического осмотра.

Женщины получат все необходимые консультации у медиков широкого и узкого профилей.

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