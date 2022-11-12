Кингисеппские мамы могут пройти медосмотр в рамках городской акции

Медики ждут многодетных мам, матерей-одиночек и воспитывающих детей-инвалидов женщин.

По информации паблика администрации Кингисеппа в соцсети «ВКонтакте», в районе и городе стартовали медосмотры для женщин в рамках акции «Мамы в фокусе внимания».

В субботу, 12 ноября, с самого утра принимают многодетных мам, матерей-одиночек и воспитывающих детей-инвалидов женщин для профилактического осмотра.

Женщины получат все необходимые консультации у медиков широкого и узкого профилей.