Кингисеппские мамы могут пройти медосмотр в рамках городской акции

Медики ждут многодетных мам, матерей-одиночек и воспитывающих детей-инвалидов женщин.
По информации паблика администрации Кингисеппа в соцсети «ВКонтакте», в районе и городе стартовали медосмотры для женщин в рамках акции «Мамы в фокусе внимания».
В субботу, 12 ноября, с самого утра принимают многодетных мам, матерей-одиночек и воспитывающих детей-инвалидов женщин для профилактического осмотра.
Женщины получат все необходимые консультации у медиков широкого и узкого профилей.
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07.11.2022 2052