Мужчина погиб во время пьянки.

Странный инцидент произошел в деревне Ополье в Кингисеппском районе Ленобласти 10 ноября. Местный житель распивал спиртное со своим собутыльником. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого первый толкнул своего знакомого. Тот ударился о мебель и скончался на месте.

Однако вместо того, чтобы вызвать врачей, нападавший украл у погибшего бензопилу и сбежал. На следующий день родственники покойного обратились в полицию.

Правоохранителям удалось выйти на след нападавшего, возбуждено уголовное дело.