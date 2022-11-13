Мужчина погиб во время пьянки.
Странный инцидент произошел в деревне Ополье в Кингисеппском районе Ленобласти 10 ноября. Местный житель распивал спиртное со своим собутыльником. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого первый толкнул своего знакомого. Тот ударился о мебель и скончался на месте.
Однако вместо того, чтобы вызвать врачей, нападавший украл у погибшего бензопилу и сбежал. На следующий день родственники покойного обратились в полицию.
Правоохранителям удалось выйти на след нападавшего, возбуждено уголовное дело.