На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 36-30 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, профилирование обочины автогрейдером;
- км 15-18 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 72, 81, 95 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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11.11.2022 88
А-180 «Нарва»:
- км 51-53 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 62+300, 54+900, 52+300 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 18:00, устранение деформаций в а/б покрытии;
- км 117-118, км 134-135 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, устранение деформаций в а/б покрытии;
- км 181-187 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 1-2 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, устранение деформаций в а/б покрытии.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение деформаций в а/б покрытии.
А-121 «Сортавала»:
- км 27-34 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы внутри бетонного барьерного ограждения типа «Нью-Джерси»;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка вех в грунт.
- км 57-58, 61-62 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 72-83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.