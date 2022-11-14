В Петербург не допустили 25 тонн мандаринов с насекомыми

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в морском порту Санкт-Петербурга сотрудниками Россельхознадзора в партиях мандаринов были выявлены живые личинки насекомых. В общей сложности 25 тонн цитрусовых фруктов следовали из ЮАР для получателей в городе.  

Экспертиза установила, что личинки принадлежат средиземноморской плодовой мухе. Это насекомое является опасным карантинным объектом для стран-членов ЕАЭС.

Все 25 тонн мандаринов прошли процедуру карантинного фитосанитарного обеззараживания.

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07.11.2022 2314
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