В Петербург не допустили 25 тонн мандаринов с насекомыми

По информации ivbg.ru, в морском порту Санкт-Петербурга сотрудниками Россельхознадзора в партиях мандаринов были выявлены живые личинки насекомых. В общей сложности 25 тонн цитрусовых фруктов следовали из ЮАР для получателей в городе.
Экспертиза установила, что личинки принадлежат средиземноморской плодовой мухе. Это насекомое является опасным карантинным объектом для стран-членов ЕАЭС.
Все 25 тонн мандаринов прошли процедуру карантинного фитосанитарного обеззараживания.
Вам будет интересно
Россияне будут отдыхать дополнительный день на новогодних праздниках. 31 декабря в этом году выпадает на выходной день - субботу. Соответственно, жители...
07.11.2022 2314