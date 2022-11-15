Почти 300 единиц техники вывели на уборку дорог от снега в Ленобласти

В ночь на 15 ноября на Ленобласть обрушился снегопад. Поэтому рано утром дорожные службы приступили к работе.

На ликвидацию последствий снегопада вышли почти 300 единиц спецтехники. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать увеличенную дистанцию. Снег будет идти весь день, местами высота снежного покрова будет достигать до 10 сантиметров.

А в соцсетях тем временем делаться фотографиями заснеженных улиц и дорог.

По прогнозам синоптиков, в регионе 15 ноября пройдет мокрый снег, снег, на западе с дождем. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица.