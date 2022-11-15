В деревне Коммолово перезахоронили останки четверых безымянных красноармейцев

В Гатчинском районе Ленобласти в деревне Коммолово прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков бойцов Красной Армии.

Земле с почестями предали четверых безымянных бойцов. Поисковики нашли их останки в деревне Бугры.

Фото: администрация Гатчинского района

Церемония прошла на новом воинском участке гражданского кладбища. Отныне там будут хоронить останки всех героев Великой Отечественной, найденных поисковиками на территории Гатчинского района.