В деревне Коммолово перезахоронили останки четверых безымянных красноармейцев

Автор: Гузель Галимова
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В Гатчинском районе Ленобласти в деревне Коммолово прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков бойцов Красной Армии.

Земле с почестями предали четверых безымянных бойцов. Поисковики нашли их останки в деревне Бугры.

В деревне Коммолово перезахоронили останки четверых безымянных красноармейцев перезахоронили, останки бойцов, Ленобласть, Гатчинский район
В деревне Коммолово перезахоронили останки четверых безымянных красноармейцев перезахоронили, останки бойцов, Ленобласть, Гатчинский район
В деревне Коммолово перезахоронили останки четверых безымянных красноармейцев перезахоронили, останки бойцов, Ленобласть, Гатчинский район
Фото: администрация Гатчинского района

Церемония прошла на новом воинском участке гражданского кладбища. Отныне там будут хоронить останки всех героев Великой Отечественной, найденных поисковиками на территории Гатчинского района.

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08.11.2022 145
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