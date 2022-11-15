В деревне Коммолово перезахоронили останки четверых безымянных красноармейцев

В Гатчинском районе Ленобласти в деревне Коммолово прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков бойцов Красной Армии.
Земле с почестями предали четверых безымянных бойцов. Поисковики нашли их останки в деревне Бугры.
Фото: администрация Гатчинского района
Церемония прошла на новом воинском участке гражданского кладбища. Отныне там будут хоронить останки всех героев Великой Отечественной, найденных поисковиками на территории Гатчинского района.
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