VK готов перезапустить собственный сервис такси

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Госсервис «ВКонтакте» планирует организовать свою службу такси.

VK уже ведет переговоры со всеми крупнейшими агрегаторами такси для того, чтобы запустить мини-приложение «Такси ВКонтакте». Для юзеров социальной сети заказ транспорта будет возможен сразу в основном приложении VK в разделе «Сервисы».

Напомним, что в приложении уже действует классифайд «Юла», имеется свой стриминговый сервис «Музыка», а недавно организация запустила возможность показывать инспекторам ГИБДД электронные водительские права и свидетельство о регистрации. Загрузить все необходимые документы можно в разделе «Сервисы» при помощи Госуслуг — они сформируются в QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД, пишет ТАСС.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти могут сообщать о проблемах в сфере ЖКХ через соцсети
Жители Ленобласти могут пожаловаться на протечку крыш или плохое отопление через социальные сети. Региональный Госжилнадзор создал «красную папку» для обращений...
15.11.2022 121
Автор