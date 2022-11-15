VK готов перезапустить собственный сервис такси

Госсервис «ВКонтакте» планирует организовать свою службу такси.
VK уже ведет переговоры со всеми крупнейшими агрегаторами такси для того, чтобы запустить мини-приложение «Такси ВКонтакте». Для юзеров социальной сети заказ транспорта будет возможен сразу в основном приложении VK в разделе «Сервисы».
Напомним, что в приложении уже действует классифайд «Юла», имеется свой стриминговый сервис «Музыка», а недавно организация запустила возможность показывать инспекторам ГИБДД электронные водительские права и свидетельство о регистрации. Загрузить все необходимые документы можно в разделе «Сервисы» при помощи Госуслуг — они сформируются в QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД, пишет ТАСС.
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