VK готов перезапустить собственный сервис такси

Госсервис «ВКонтакте» планирует организовать свою службу такси.

VK уже ведет переговоры со всеми крупнейшими агрегаторами такси для того, чтобы запустить мини-приложение «Такси ВКонтакте». Для юзеров социальной сети заказ транспорта будет возможен сразу в основном приложении VK в разделе «Сервисы».

Напомним, что в приложении уже действует классифайд «Юла», имеется свой стриминговый сервис «Музыка», а недавно организация запустила возможность показывать инспекторам ГИБДД электронные водительские права и свидетельство о регистрации. Загрузить все необходимые документы можно в разделе «Сервисы» при помощи Госуслуг — они сформируются в QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД, пишет ТАСС.