По итогам девяти месяцев 2022 года оборот торгового и интернет-эквайринга Сбербанка в Ленинградской области превысил 100 млрд рублей. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

На 44% вырос и оборот интернет-эквайринга – почти до 200 млн рублей. А количество транзакций увеличилось на 19% и достигло 322 тысяч.

Сервис SberPay для оплаты покупок в интернете становится все популярнее: в первом полугодии 2022 года суммарный денежный оборот по нему составил около 12 млрд рублей, а это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Олег Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области:

«Рост интереса к сервису SberPay понятен: пользователю не нужно тратить время на ввод реквизитов своей банковской карты, оплата происходит быстро и удобно – с помощью мобильного банковского приложения СберБанк Онлайн. А это еще и максимально безопасно».

На фоне общего снижения оборота в непродовольственных категориях происходит перераспределение объема покупок из офлайн в онлайн. Это особенно заметно в категории стройхозтоваров, где доля безнала выросла до 69,2%, в то время как во втором квартале 2022 она была на уровне 60,8%.

В третьем квартале немного снизилась доля безналичных платежей в точках фастфуда – с 71,5 до 70 процентов. При этом индустрия общественного питания остается одним из лидеров по безналичной оплате.

Также выросла доля безналичных платежей в категории «Электроника и бытовая техника», при том что с конца 2021 года в данном сегменте наблюдалось поступательное снижение доли «безнала».

По итогам рейтинга самых безналичных регионов и отраслей сразу пять населенных пунктов Ленинградской области вошли в ТОП-100 городов России. Это Всеволожск (66,2%), Сосновый Бор (66%), Гатчина (64,6%), Выборг (64%) и Тихвин (63,9%).