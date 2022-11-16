В России за девять месяцев пассажиропоток авиакомпаний за рубеж сократился на 13%

Показатель упал до 12,1 млн человек.

Издание «Коммерсант» на фоне сокращения пассажиропотока авиакомпаний за рубеж обновил рейтинг крупнейших авиаперевозчиков в стране, так, «Аэрофлот», несмотря на все трудности, сумел удержать первую строчку, однако вместе с этим стоит добавить, что «Уральские авиалинии» уверенно идут к лидирующей позиции.

— Значительную долю трафика ранее составляли иностранные деловые пассажиры, в том числе бизнес-класса, а сейчас «международка» преимущественно локальная туристическая, — Федор Борисов, сотрудник НИУ ВШЭ.

«Ъ» отмечает, что в целом за девять месяцев пассажиропоток отечественных авиакомпаний за рубеж сократился на 13%. «Аэрофлот» перевез 2,7 миллиона пассажиров. У «Уральских авиалиний» этот показатель находится на уровне 2,19 миллиона человек. Чартерный перевозчик Azur Air смог подняться на третье место с 1,6 млн пассажиров.