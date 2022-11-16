Минобороны: ВС РФ нанесли ракетные удары только по системе военного управления Украины

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута.

Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены.

Подчеркивается, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.

Также особо подчеркивается, что в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины – ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось.

Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.