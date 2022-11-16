Девять новых социальных объектов построят в ЖК Петербурга

В двух ЖК Санкт-Петербурга – «Северная долина» и «Юнтолово» – появятся 45 новых жилых домов, девять объектов социальной инфраструктуры, а также новые дороги и общественные пространства.

Соглашение о проектном финансировании подписали компания «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк.

«Особенность реализации подобных проектов – комплексное освоение территорий. С одной стороны, это позволяет обеспечить новоселов сформированной действующей транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой практически сразу после заселения, обеспечивая уровень жизни, соответствующий современным требованиям к комфорту и безопасности», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Александр Ушков.

В частности, в ЖК «Юнтолово» появятся три детских сада, две общеобразовательные школы и поликлиника. В ЖК «Северная долина» – 15 домов, два дошкольных учреждения, школы и новые дороги.