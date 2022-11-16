«Сбер» возвращает сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов Android

Автор: Александр Селиванов
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В апреле этого года использование карт в электронном кошельке SberPay было временно ограничено в связи с решением технического партнера — Сбербанка.

Как пишет «Коммерсант», зампред правления Сбербанка Кирилл Царев во время своего выступления на форуме Finopolis обещал скорое возвращение SberPay.

Сервис работает при помощи NFC-модуля на смартфоне. Царев рассказал, что до санкций россияне использовали Google Pay и Apple Pay, поэтому сервис Сбербанка был не самым популярным. Теперь его востребованность возрастет.

Одновременно становится все более популярной оплата по QR-коду. К середине 2023 года Сбербанк планирует подключить возможность оплаты по QR-коду на всех терминалах.

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15.11.2022 58
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