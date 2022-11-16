Московский ЦУМ запустил сервис по перепродаже подержанных люксовых вещей

ЦУМ запустил онлайн-платформу Tsum Collect, на которой можно будет разместить объявления о продаже бывших в употреблении брендовых вещей: мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары.

Приложение уже доступно в AppStore. Позднее приложение запустят также для Google Play, пишет РБК.

Сейчас на площадке представлены бренды Celine, Prada, Gucci, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Tom Ford, Comme Des Garçons и другие. Минимальная цена на женские платья начинается от 3,5 тысячи рублей, свитеры — от 6,9 тысячи рублей, джинсы — от 7,9 тысячи, на сумки — от 4,7 тысячи рублей. Максимальная достигает миллиона, следует из данных приложения.

Большую часть представленного в приложении ассортимента предоставили VIP-клиенты магазина. Поддержанные товары можно найти также на третьем этаже универмага.

Чтобы продать свои вещи в приложении, нужно заполнить заявку и дождаться звонка менеджера. После согласования заявки вещи необходимо привести в пункт приема товара по адресу: Петровка, 2. Описание вещей, фотосессию и опубликование на онлайн-площадке магазин берет на себя. Перед продажей вещи проходят экспертизу на подлинность. Также оценивается состояние вещей. ЦУМ берет комиссию за продажу. Она составляет от 15% до 25% в зависимости от категории товаров и стоимости вещи.

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