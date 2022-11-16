Программу льготного автокредитования расширят на военных и мобилизованных

Льготные автокредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей и электромобили Evolute.

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования, благодаря чему ей смогут воспользоваться все граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту, мобилизованные, а также проживающие совместно с ними супруг (супруга), дети и родители. Кроме того, получить скидку на автомобиль смогут все пенсионеры, ранее проходившие службу в вооруженных силах, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время госпрограмма льготного автокредитования доступна семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

Как считает заместитель лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александр Потапов, если покупатель рассматривает покупку автомобиля, попадающего под субсидию, то однозначно ее стоит совершать в этом году до окончания программы. Ожидать более привлекательных ставок или скидок ближе к концу году или в 2023 году не стоит.