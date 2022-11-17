На Земле появится первая цифровая страна

Островному государству Тувалу грозит исчезновение с лица Земли. Чтобы уберечь культуру от гибели, власти решили создать «облачную» копию страны в метавселенной.

Тувалу – это тихоокеанское государство в Полинезии. Оно расположено на 5 атоллах и 4 островах одноименного архипелага, которые разбросаны между Австралией и Гавайями. Общая площадь суши – 26 кв. км, а численность населения – более 11 тыс. человек.

Изменение климата сильно влияет на жизни жителей Тувалу, их дома затапливает из-за поднятия уровня Мирового океана. Власти рассматривают альтернативные решения для выживания страны. Одно из них – «оцифровать» государство и загрузить копии всех его людей, строений, культурных и материальных ценностей в онлайн-пространство, в котором разделенные из-за климатической беды пользователи смогли бы взаимодействовать друг с другом.

«Наша земля, наш океан, наша культура – самые ценные активы нашего народа. Чтобы уберечь их от вреда, независимо от того, что происходит в физическом мире, мы переместим их в облако», – сообщил министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе.