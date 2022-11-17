В Перинатальном центре Гатчины открылся фотопроект «ПодZащитой»

Экспозиция, посвященная Дню недоношенных детей, рассказывает о специалистах перинатального центра и новых возможностях современной медицины
17 ноября — Международный день недоношенных детей. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми.
Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными: это каждый 10-й ребенок из рождающихся.
В Ленинградской области именно перинатальный центр в Гатчине первым принимает на себя заботу о таких детках: наличие реанимации новорожденных, оснащенной по последнему слову медицинской техники, делает возможным выхаживание самых сложных малышей.
Напомним, что с начала апреля 2019 года в главном роддоме Ленобласти родителям стали вручать свидетельства о рождении при выписке в режиме опытной эксплуатации, но в связи с возрастающей популярностью услуги управление ЗАГС по Ленобласти организовало регулярную выдачу документов.