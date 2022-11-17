ЧП случилось в Петроградском районе.

Попав в учебное заведение, нетрезвый нарушитель общественного порядка начал махать руками и выкрикивать что-то бессвязное. Персонал школы немедленно вызвал патруль Росгвардии.

Выбежав на улицу и заметив приближающихся росгвардейцев, нарушитель попытался скрыться, но все равно был задержан и доставлен в отделение. Выяснилось, что в Северную столицу он прибыл из Якутии, а на его счету числится не одна «административка» за мелкое хулиганство и пьянство в общественных местах.