Мать обвинила молодого сына в насильственном развращении сестры во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 16 ноября в полицию обратилась 43-летняя жительница деревни Новая Пустошь Всеволожского района.

По словам женщины, ее 20-летний сын совершил насильственные развратные действия в отношении 15-летней сестры. Это произошло 19 сентября 2022 года возле дома в деревне Новая Пустошь.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Подозреваемому молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.