Правительство Ленинградской области планомерно восстанавливает права обманутых дольщиков

За последние 4,5 года в регионе восстановлены права свыше 24 тыс. человек, завершило строительство около 100 проблемных объектов.

«Мы регулярно получаем обратную связь от дольщиков, которые говорят нам о том, что размер возмещения оказался намного больше, чем они рассчитывали. Более того, в этом году выросло количество обращений с просьбой пересмотреть решение в пользу выплаты — граждане хотят вложить средства в новое жилье, а не дожидаться старого», — отметил зампредседателя регионального правительства Евгений Барановский.

Сегодня в Ленобласти завершает строительство 44 проблемных объектов, силами привлеченных инвесторов продолжается работа по 27 домам. До конца 2022 года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК «Щегловская усадьба», по одному дому в ЖК «Ёлки Вилладж» и «Солнце». Силами инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК «Радужный», 2 корпуса ЖК «Северный вальс», секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», 5 корпуса ЖК «Чистый ручей», 3 корпуса ЖК «Ювента» и ЖК «Дом в Сосново».

Отметим, что сумма компенсации рассчитывается после того как Наблюдательный совет Фонда развития территорий принимает соответствующее решение. Размер возмещения определяет независимый оценщик. Средняя стоимость квадратного метра в областной новостройке выросла почти в два раза за последние несколько лет: с 67,4 тысяч рублей до 123,4 тысяч рублей.

Денежную выплату производит Фонд развития территорий. Подать заявку на возмещение можно на его сайте. С 2019 года компенсации за долгострои получили 3,3 тысячи человек.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика).