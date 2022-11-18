Маркетплейс Ozon начал продажу товаров сети H&M

Сейчас покупатели могут приобрести мужскую и женскую одежду бренда, в скором времени появятся и детские коллекции.

Онлайн-ритейлер Ozon начал продажу товаров уходящего из России бренда H&M. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя компании.

Отмечается, что все товары бренда H&M являются оригинальной продукцией бренда, качество которой подтверждается необходимыми документами. В пресс-службе компании добавили, что сейчас покупатели могут приобрести мужскую и женскую линейки одежды, в скором времени появятся и детские коллекции.

Ранее сообщалось о том, что крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о приостановке своей деятельности в России. В рамках постепенного сворачивания деятельности, бренд открыл свои магазины на некоторое время для допродажи оставшегося товара. На начало октября доля закрытых магазинов бренда составляет около 40%.