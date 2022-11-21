Электропоезд насмерть сбил 60-летнего мужчину на 12 км станции Девяткино

По информации ivbg.ru, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 12 километре станции Девяткино в Ленинградской области электропоезд сообщением «Петербург-Кузнечное» сбил мужчину.

Прибывшие на место полицейские установили, что погибшим оказался 60-летний местный житель. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезд избежать не удалось.