В российской сельди нашли плесень и кишечную палочку

В некоторых марках филе сельди эксперты Росконтроля нашли неприятный сюрприз.

Росконтроль назвал четыре торговые марки сельди, которые стоит обходить стороной. Так, в рыбе от бренда «Меридиан» зафиксировано содержание плесени выше допустимого уровня — в четыре раза. Тем временем в товаре «Красная цена» также нашли плесень, но уже в девять раз больше.

В сельди марки «Рыбное дело» содержание дрожжей в продукте в 8 раз превышает норму. Худшим брендом, по мнению Росконтроля, оказался «Олива». В рыбе найдены бактерии группы кишечной палочки и превышение дрожжей в 7,5 раз.