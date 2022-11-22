Бизнес Ленобласти организовал выпуск продукции для помощи участникам СВО

Ряд областных предпринимателей и предприятий присоединились к всероссийской акции «За работу».

В рамках акции, в которой участвуют предприятий со всей России, в Киришском районе организовали пошив спальных мешков, в Выборгском — производство носилок, а в Лужском — переоборудуют «Нивы» и другой подходящий транспорт для нужд спецоперации.

Напомним, в регионе продолжает работу фонд «Ленинградский рубеж», куда любой желающий может направить средства для закупки и поставки техники и амуниции в зону СВО. Также все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.