Природоохранная прокуратура направила в суд очередной иск к «Новый Свет-Эко» по очистке стоков

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский взял на личный контроль устранение недочетов в работе полигона «Новый Свет-Эко» в Гатчинском районе, на территории которого повторно использовали сточные воды без надлежащей очистки.

В отношении гендиректора внесено представление, которое в ноябре 2022 года было рассмотрено и удовлетворено. Однако очистку фильтрата не делают. Жители Гатчинского района продолжают жаловаться на соответствующий запах.

Природоохранная прокуратура направила в суд Гатчины иск к «Новый Свет-Эко», чтобы принудить очищать фильтрат согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству.