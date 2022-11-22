Природоохранная прокуратура направила в суд очередной иск к «Новый Свет-Эко» по очистке стоков

Автор: Сергей Агутин
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Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский взял на личный контроль устранение недочетов в работе полигона «Новый Свет-Эко» в Гатчинском районе, на территории которого повторно использовали сточные воды без надлежащей очистки.

В отношении гендиректора внесено представление, которое в ноябре 2022 года было рассмотрено и удовлетворено. Однако очистку фильтрата не делают. Жители Гатчинского района продолжают жаловаться на соответствующий запах.

Природоохранная прокуратура направила в суд Гатчины иск к «Новый Свет-Эко», чтобы принудить очищать фильтрат согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству.

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22.11.2022 69
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