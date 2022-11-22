Детского фельдшера из Подпорожья наказали за служебный подлог

По информации ivbg.ru, суд вынес приговор медицинскому работнику из Подпорожского района за служебный подлог. Женщина поставила отметку об осмотре ребенка, который не проводился.

Суд оштрафовал фельдшера педиатрического отделения Подпорожской межрайонной больницы, которой вменялся служебный подлог. По предварительным данным, сумма штрафа – 5000 рублей.

Было установлено, что женщина вписала в листок нетрудоспособности машиниста информацию об осмотре его ребенка и наличии оснований для ухода за ним.