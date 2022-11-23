Благодаря турецкой авиакомпании Corendon путевка в Египет обойдется дешевле

Fun&Sun предлагает путевки в Египет на рейсах Corendon, где нет топливного сбора.

О выгодном способе сэкономить на поездке в Египет сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР), отметив, что российский туроператор запустил туры из Москвы в Хургаду на крыльях турецкого лоукостера Corendon.

Компания Fun&Sun предлагает путевки в Египет на рейсах Corendon, где нет топливного сбора, составляющего обычно 80 долларов США на человека. Эта сумма особенно ощутима, если отправиться на отдых всей семьей.

Таким образом, экономия может составить до 10 процентов от стоимости всей поездки. Декабрьский тур на шесть ночей в отель Bellagio Resort категории 4 звезды обойдется в 86 тысяч рублей на двоих. 8-дневный отдых в четырехзвездочной гостинице Albatros Aqua Park стоит 114 тысяч рублей на двоих. Но размещение в пятизвездочных отелях стоит гораздо дороже — 9 ночей в Rixos Premium Magawish Suites & Villas обойдется уже в 265 тысяч рублей на двоих.