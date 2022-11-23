Стали известны подробности стрельбы по полицейскому в Кировске

Инцидент произошел ночью 23 ноября в фойе мини-гостиницы «Нева» на улице Победы в городе Кировске.

Там прозвучала стрельба, в ходе которой ранение получил проживавший в ней майор юстиции, он находился в командировке. Пострадавшего госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями головы, спины и кисти. Сейчас он находится в реанимации. Сотрудник полиции в момент ссоры был в гражданской одежде и находился не на службе.

Стрелявший после конфликта покинул гостиницу вместе со своей гражданской женой. Он уехал на BMW пятой серии с номерами Новосибирской области. Его личность уже установлена, это 54-летний уроженец Кемеровской области. Ведется его розыск.

Узнавших мужчину на фото просят звонить по телефону дежурной части: 8(999) 0453140.