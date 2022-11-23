Министр спорта высоко оценил вклад ФосАгро в развитие физической культуры и спорта

О вкладе «ФосАгро» в реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» шла речь на заседании круглого стола, состоявшегося в стенах проектно-исследовательской лаборатории средней школы №25 («ФосАгро-школы») города Балаково в Саратовской области. Высокую оценку работе компании дал в ходе своего рабочего визита в Саратовскую область Министр спорта России Олег Матыцин.

Во всех регионах присутствия «ФосАгро» реализует социальные проекты в сферах образования, медицины, культуры, профессионального и детского спорта. На предприятиях компании построены физкультурно-оздоровительные комплексы. В ходе заседания круглого стола Олегу Матыцину был представлен проект спортивного комплекса открытого типа. Его планируют создать на территории балаковской «ФосАгро-школы». Проект был разработан администрацией района и уже прошёл госэкспертизу, а Министерством молодёжной политики и спорта Саратовской области подана заявка на строительство.

В Ленинградской области «ФосАгро» глубоко вовлечена в развитие социальной сферы города Волхова и района. За десять лет присутствия в городе компания не только инвестировала в производство, создала новые рабочие места, но и реализовала социальные и благотворительные проекты для развития спорта, медицины, экологии, а также способствовала созданию комфортной городской среды.

АНО «ДРОЗД-Волхов» является региональным координатором основанной компанией «ФосАгро» программы «Детям России – образование, здоровье и духовность». Она стартовала в 2003 году и нацелена на развитие детско-юношеского спорта, творчества, дополнительного образования и патриотическое воспитание молодежи в городах присутствия компании. Сегодня более 6500 детей и подростков в городах присутствия «ФосАгро» бесплатно занимаются в спортивных секциях и творческих студиях ДРОЗДа. Также программа поддерживает детей с инвалидностью, сотрудничает с организациями, которые работают с детьми с особенностями развития.

В Волхове спортивные секции ДРОЗДа открылись в 2015 году по семи направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. В настоящее время их посещает более 700 детей, а это – каждый седьмой волховчанин школьного возраста.

Поддерживает «ФосАгро» и профессиональный спорт. Воспитанники «ДРОЗД-Волхов» успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней. Особые успехи показывает женская футбольная команда «Татьяна». Она известна далеко за пределами Ленинградской области. Не зря совсем недавно футбольный клуб «Зенит» и АНО «ДРОЗД-Волхов» подписали соглашение о развитии женского футбола. Партнерство направлено на популяризацию женского детско-юношеского футбола в регионе и рассчитано на четыре года.