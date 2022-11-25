Строительство спортивного комплекса в Сертолово завершат до конца года

Автор: Гузель Галимова
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сертолово Всеволожского района завершат до конца года. Об этом сообщили в комитете по строительству Ленобласти.

В настоящее время на территории ведется благоустройство, также работники укладывают асфальтное покрытие. Отмечается, что строительство проходит в рамках программы «Спорт – норма жизни».

Ход работ проинспектировали зампред правительства региона Владимир Цой, председатель строительного комитета Константин Панкратьев и председатель комитета по спорту Дмитрий Иванов.

Строительство спортивного комплекса в Сертолово завершат до конца года ФОК, спорт, Сертолово, Ленобласть, Всеволожский район
Строительство спортивного комплекса в Сертолово завершат до конца года ФОК, спорт, Сертолово, Ленобласть, Всеволожский район
Фото: комитет по строительству Ленобласти
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