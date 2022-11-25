Свыше 840 экологических расследований проведено эконадзором Ленобласти за 2022 год

По их итогу проведено уже свыше 500 проверок и выписано штрафов на сумму свыше 40 миллионов рублей.

«Комитет эконадзора и экомилиция ― это целая команда, которая служит на благо Ленинградской области. 2022 год стал для нас годом региональной экологической вахты по выявлению фактов невежественного отношения к природе и принятию оперативных мер по борьбе с нарушителями», ― подчеркивает председатель Комитета государственного экологического надзора Маринэ Тоноян.

Отметим, что Экомилиция создана на территории Ленобласти по распоряжению губернатора Александр Дрозденко. 104 экомилиционеры патрулируют особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагируют на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксируют и оценивают правонарушения.

Напомним, что о нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8(812)207-18-18 или в соцсетях областного регоператора. Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.