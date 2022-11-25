В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Расим Агасиев.

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Капитан Расим Агасиев выполнял задачу по организации
связи в заданном районе. Найдя подходящее место для
установки ретранслятора, группа связистов во главе с
Расимом Агасиевым выдвинулась для выполнения
поставленной задачи.

Во время установки оборудования националисты
открыли по группе массированный огонь. В результате
обстрела один военнослужащий получил осколочное
ранение и не мог самостоятельно выйти из зоны
огневого поражения.

Оценив обстановку, капитан Агасиев оттащил в укрытие
раненого военнослужащего, а сам продолжил монтаж
оборудования под непрерывным огнем противника.

Закончив установку оборудования, Расим Агасиев
вместе с группой вернулся на исходные позиции.
Потерь среди личного состава допущено не было.

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