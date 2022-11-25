ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Расим Агасиев.

Капитан Расим Агасиев выполнял задачу по организации

связи в заданном районе. Найдя подходящее место для

установки ретранслятора, группа связистов во главе с

Расимом Агасиевым выдвинулась для выполнения

поставленной задачи.

Во время установки оборудования националисты

открыли по группе массированный огонь. В результате

обстрела один военнослужащий получил осколочное

ранение и не мог самостоятельно выйти из зоны

огневого поражения.

Оценив обстановку, капитан Агасиев оттащил в укрытие

раненого военнослужащего, а сам продолжил монтаж

оборудования под непрерывным огнем противника.

Закончив установку оборудования, Расим Агасиев

вместе с группой вернулся на исходные позиции.

Потерь среди личного состава допущено не было.