Little Big объявил о роспуске группы

Музыкальный коллектив прекратил существование в прежнем составе.
Об этом лидер группы Илья Прусикин пишет в своих соцсетях.
Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа LITTLE BIG это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут, — заявил Прусикин.
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