Little Big объявил о роспуске группы

Музыкальный коллектив прекратил существование в прежнем составе.

Об этом лидер группы Илья Прусикин пишет в своих соцсетях.

Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа LITTLE BIG это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут, — заявил Прусикин.