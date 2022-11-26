Little Big объявил о роспуске группы

Автор: Анастасия Щербакова
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Музыкальный коллектив прекратил существование в прежнем составе. 

Об этом лидер группы Илья Прусикин пишет в своих соцсетях.

Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа LITTLE BIG это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут, — заявил Прусикин.
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Фото: соцсети Ильи Прусикина
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