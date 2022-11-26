Одежду бренда Zara теперь можно купить на Ozon

Магазины Zara в России еще не открылись, однако одежду испанского бренда уже можно приобрести.
Приобрести вещи популярной, но пока не работающей в стране марки можно на Ozon. Не так давно на сайте маркет-плейса появилось множество предложений о покупке самых разных наименований испанской компании. При этом цены на позиции реализуются ненамного дороже, чем до закрытия магазинов Zara.
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25.10.2022 221