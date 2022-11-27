В Ломоносовском районе ночью горел частный дом

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Информация о пострадавших уточняется.

По информации МЧС России по Ленобласти, сообщение о возгорании в деревне Петровское поступило на пульт дежурного около 02:40 27 ноября.

Прибывшие на место происшествия восемь спасателей на двух единицах техники тушили пламя на площади 25 квадратных метров.

На тушение огня потребовалось более часа.

Вам будет интересно
Последний день недели будет в Ленобласти морозным
На дорогах образуется гололедица. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами...
27.11.2022 38
Автор