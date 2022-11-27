В Ломоносовском районе ночью горел частный дом

Информация о пострадавших уточняется.
По информации МЧС России по Ленобласти, сообщение о возгорании в деревне Петровское поступило на пульт дежурного около 02:40 27 ноября.
Прибывшие на место происшествия восемь спасателей на двух единицах техники тушили пламя на площади 25 квадратных метров.
На тушение огня потребовалось более часа.
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27.11.2022 38