Жительница Хельсинки пыталась вывезти из России брендовую одежду

Инцидент произошел на посту МАПП Торфяновка.

Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни, жительница Финляндии пыталась вывезти из России брендовую одежду на сумму более 10 тысяч евро.

Проверка багажника автомобиля привела к обнаружению одежды от Valentino, Dolce&Gabbana, Аrmani, а также сумку марки Balmain и зонт Burberry.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Девушке грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товаров.