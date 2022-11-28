Жительница Хельсинки пыталась вывезти из России брендовую одежду

Инцидент произошел на посту МАПП Торфяновка.
Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни, жительница Финляндии пыталась вывезти из России брендовую одежду на сумму более 10 тысяч евро.
Проверка багажника автомобиля привела к обнаружению одежды от Valentino, Dolce&Gabbana, Аrmani, а также сумку марки Balmain и зонт Burberry.
Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Девушке грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товаров.
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21.11.2022 179