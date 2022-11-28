Жительница Хельсинки пыталась вывезти из России брендовую одежду

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Инцидент произошел на посту МАПП Торфяновка.

Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни, жительница Финляндии пыталась вывезти из России брендовую одежду на сумму более 10 тысяч евро.

Проверка багажника автомобиля привела к обнаружению одежды от Valentino, Dolce&Gabbana, Аrmani, а также сумку марки Balmain и зонт Burberry.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Девушке грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товаров.

Вам будет интересно
Жителям Петербурга рассказали, как защитить свой двор от пиратов платной парковки
Как сообщает «Агентство Бизнес Новостей», после введения платной парковки жители Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начали жаловаться на водителей, которые оставляют машины...
21.11.2022 179
Автор