Новый мост через Свирь в Подпорожье стал частью нацпроекта

Попадание в нацпроект «Безопасные качественные дороги» обусловлено высокими темпами возведения объекта

Рабочее движение по мосту планируется открыть в 2023 году со значительным опережением графика (контрактный срок окончания работ — 2026 год). Летом 2022 года здесь сомкнулись два пролета, были сделаны подходы, началось обустройство искусственного освещения и бетонирование плиты моста.

После запуска мостового перехода город Подпорожье будет соединен постоянной переправой. Кроме того, существенно изменится логистика на всей восточной части Ленобласти.

Напомним, что заказчиком строительства моста выступает ГКУ «Ленавтодор». Протяженность двухполосного моста 727 метров, подъездных путей – почти 2 километра. Общая стоимость стройки составляет около четырех млрд рублей.