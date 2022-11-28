Михаил Лебединский переизбран председателем Леноблизбиркома

Александр Дрозденко поздравил избирком с избранием председателя, пожелал успехов новому составу.

«Избирком Ленинградской области всегда работал эффективно на благо жителей. Свидетельство этой работы — отличные результаты развития Ленинградской области. Люди доверяют избирательной комиссии, доверяют результатам её работы. Уверен, что в этом ключе Леноблизбирком будет действовать и дальше», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Также к поздравлениям присоединилась председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Панфилова, которая отметила, что многим регионам можно поучиться у Ленинградской области системной работе, конструктивному взаимодействию между избиркомом и администрацией региона, исходящему из интересов жителей.

Напомним, что муниципальные выборы в Ленинградской области проходили 10-11 сентября во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском районах и в Сосновом Бору. В них участвовали более 200 кандидатов. На всех 45 участках для голосования были установлены средства видеорегистрации, а на 40 участках применялись техсредства подсчета голосов. Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский назвал прошедшие выборы организованными и спокойными.