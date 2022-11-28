Жителям Ленобласти предлагают более 40 тысяч востребованных вакансий

Автор: Александр Селиванов
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Вакансии заявлены в каждом районе региона.

По словам председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Аллы Астратовой, жителям региона предлагают более 46 тысяч различных вакансий, пишут ЛенТВ24.

— Они разнообразны: инженеры, механики, начальники участков, строительные специальности, медики, охранники… Всё это востребовано, — отметила председатель комитета.

Порой в Ленобласти отмечается нехватка кадров. По утверждению Аллы Астратовой, рабочих рук не хватает на территории региона.

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Напомним, что кадровые специалисты службы занятости помогут определить, что подойдет конкретному обратившемуся человеку.

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