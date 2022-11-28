Педагогов из Ленобласти призывали к отрицанию заключений Нюрнбергского трибунала

Уголовное дело об отрицании факта Холокоста рассматривается в петербургском городском суде.

По информации издания Online47, обвиняемый Владимир Матвеев, который работал профессором РАНХиГС, в насмешливой форме заверял, что численность евреев, убитых в результате реализации политики Третьего Рейха, мировым сообществом якобы существенно завышена.

В прошлом году профессор выступил с лекцией на онлайн-семинаре педагогов школ Ленинградской области. По мнению следствия, его выступление полностью подпадает под содержание части 1 статьи 354.1 Уголовного кодекса России (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично).

Кроме того, Матвеев, отрицает использование нацистами газовых камер, как средства массового уничтожения евреев в концлагерях. Он утверждал, что газовые камеры были душевыми, моргами или подвалами для трупов, бомбоубежищами, где убийство людей было невозможно. При этом он показывал фото тех самых камер.

— Дело в том, что это дремучие люди. Люди, у которых полное отсутствие интеллекта. Такие люди ничем не отличаются от каких-то четвероногих. Поэтому реагировать на их высказывания я бы посчитал для себя унизительным, — отметил Матвеев людей, которые против его точки зрения.

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В настоящее время бывший профессор находится под следствием. Он требует рассмотрение дела судом присяжных, и намерен выиграть суд. Ко всему прочему ему помогает группа сочувствующих горожан, приверженцев «всемирного еврейского заговора». Остается надеяться, что суд разберется в этом непростом деле и вынесет справедливый приговор.