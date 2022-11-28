Более 30 тонн груза передали бойцам в зоне СВО из Ленобласти

В рамках акции #МыВместе в зону специальной военной операции отправлено в том числе 6 машин, 5 квадрокоптеров и 7 тепловизоров.

Руководитель муниципального штаба акции #МыВместе в Подпорожском районе Татьяна Догадина лично доставила мобилизованным гуманитарный груз из Присвирья. Подпорожский пчеловод отправил 70 литров меда для детей в ЛДНР. Также ленинградцы побывали в Мариуполе, чтобы завезти детям теплые вещи и канцтовары.

В Тосненском районе активно работают волонтеры, помогающие семьям бойцов на СВО. Мужчины рубят дрова и помогают подготовиться к зиме.

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.