В Казахстане подсчитали живущих в стране россиян

Автор: Александр Селиванов
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С начала объявления частичной мобилизации в республику прибыли более 400 тысяч граждан нашей страны.

320 тысяч из них вернулись. Около 100 тысяч остаются в Казахстане, сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Ранее Центробанк Казахстана сообщал, что в октябре суммы денежных переводов из России увеличились в 13 раз год к году.

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28.11.2022 34
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