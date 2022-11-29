В Казахстане подсчитали живущих в стране россиян

С начала объявления частичной мобилизации в республику прибыли более 400 тысяч граждан нашей страны.
320 тысяч из них вернулись. Около 100 тысяч остаются в Казахстане, сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
Ранее Центробанк Казахстана сообщал, что в октябре суммы денежных переводов из России увеличились в 13 раз год к году.
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28.11.2022 34