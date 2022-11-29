В Гатчинском районе под упавшим деревом нашли наркотики

Наркокурьер постарался максимально спрятать запрещённые вещества.

По информации правоохранительных органов, в лесополосе у деревни Поддубье были найдены наркотики. Примечательно, что полисмены действовали по оперативной информации о «закладке». Наркотики были найдены под упавшим деревом, пишут 47channel.

Отмечается, что в найденном свертке находились три свёртка, запаянные в прозрачный полимерный материал. Проведенная экспертиза показала, что в пакетиках находился синтетичный наркотик.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.